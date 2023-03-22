Возбуждено уголовное дело после заражения жителей Чувашии сибирской язвой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения граждан сибирской язвой в Чувашии, сообщается в среду на сайте регионального СУ СКР.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по факту заражения троих жителей Чувашской Республики сибирской язвой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики "в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащую ему одну голову крупного рогатого скота - бычка, зараженного сибирской язвой".

"В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель вышеуказанного населенного пункта", - отмечает следствие.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что у двух жителей Цивильского района Чувашии выявлена сибирская язва. Заболевшие госпитализированы, получают необходимое лечение, угрозы для их жизни нет. Контактирующие с ними лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. За населенным пунктом, где он возник, ведется наблюдение.

В Россельхознадзоре полагают, что вероятной причиной заболевания стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного. Заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши, считают в службе. Полученные мясо и шкура были реализованы неизвестным людям.

Управление Россельхознадзора обратилось в МВД России по Чувашии с просьбой оказать помощь в расследовании происхождения этого животного и поисках путей его перемещения.

16 марта на территории деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа, где выявлены случаи заражения человека сибирской язвой, был введен карантин.

17 марта на территории Цивильского муниципального округа введен режим ЧС. Разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага сибирской язвы и предотвращению распространения возбудителя.

В среду глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что признаки сибирской язвы выявлены еще у одного человека, он находится в другом регионе, изолирован и находится под медицинским наблюдением.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия. Пациент госпитализирован в одно из лечебных учреждений Московской области, специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование.