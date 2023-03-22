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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву
Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье госпитализирован гражданин с подозрением на сибирскую язву, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пациент прибыл в регион из Чувашии. "Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование", - сообщили в пресс-службе управления ведомства.

Организован комплекс необходимых противоэпидемических мер, по месту пребывания заболевшего проведена дезинфекция. Ситуация находится на контроле специалистов.

При этом в учреждении отметили, что опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Чувашию, не соответствует действительности.

Ранее в среду глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что признаки заражения сибирской язвой выявили уже у трех человек.

Московская область
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