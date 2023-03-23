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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ
Архивное фото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России локализованы очаги сибирской язвы, распространения инфекционной болезни в стране не будет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Все локализовано", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, локализованы ли очаги заболевания сибирской язвы в стране.

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Отвечая на вопрос о том, ожидается ли дальнейшее распространение сибирской язвы, он отметил, что его "не будет".

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе выявлены два пациента с подозрением на заболевание сибирской язвой. Предварительные анализы не подтверждают наличие у них заболевания. Пациенты прибыли из Чувашии.

В Чувашии госпитализированы два человека с сибирской язвой.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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