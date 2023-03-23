В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России локализованы очаги сибирской язвы, распространения инфекционной болезни в стране не будет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Все локализовано", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, локализованы ли очаги заболевания сибирской язвы в стране.
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли дальнейшее распространение сибирской язвы, он отметил, что его "не будет".
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе выявлены два пациента с подозрением на заболевание сибирской язвой. Предварительные анализы не подтверждают наличие у них заболевания. Пациенты прибыли из Чувашии.
В Чувашии госпитализированы два человека с сибирской язвой.
Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет.