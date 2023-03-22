Признаки сибирской язвы выявлены еще у одного человека после двух случаев в Чувашии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - После заражения сибирской язвой двух жителей Чувашии признаки заболевания выявлены еще у одного человека, он находится в другом регионе и изолирован, сообщил глава республики Олег Николаев в среду.

"Вчера выявили определенное недомогание у человека, участвовавшего в забое больного сибирской язвой бычка в Цивильском муниципальном округе. По предварительным данным, есть все признаки того, что мужчина заразился этим заболеванием. К сожалению, он находится не в Чувашской Республике", - написал Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в рамках взаимодействия медицинских организаций в соответствии с регламентами предприняты все меры.

"Пациент изолирован, находится под медицинским наблюдением. Анализы находятся на исследовании в лаборатории. Мы готовы в ближайшее время его транспортировать в республику, чтобы уже здесь продолжить необходимое лечение", - добавил Николаев.

Ранее сообщалось, что у двух жителей Цивильского района Чувашии выявлена сибирская язва. Заболевшие госпитализированы, получают необходимое лечение, угрозы для их жизни нет. Контактирующие с ними лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. За населенным пунктом, где он возник, ведется наблюдение.

В Россельхознадзоре полагают, что вероятной причиной заболевания стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного. Заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши, считают в службе. Полученные мясо и шкура были реализованы неизвестным людям.

Управление Россельхознадзора обратилось в МВД России по Чувашии с просьбой оказать помощь в расследовании происхождения этого животного и поисках путей его перемещения.

16 марта на территории деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа, где выявлены случаи заражения человека сибирской язвой, был введен карантин.

17 марта на территории Цивильского муниципального округа введен режим ЧС. Разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага сибирской язвы и предотвращению распространения возбудителя.