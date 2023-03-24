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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Минкультуры не подтверждает переход замминистра Маниловой в Русский музей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министерство культуры не подтвердило информацию о переходе статс-секретаря, замминистра культуры РФ Аллы Маниловой в Русский музей.

На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Манилова в ближайшие дни покинет свой пост в министерстве и возглавит один из петербургских музеев, в ведомстве сообщили, что не подтверждают это.

По данным "Коммерсанта", Манилова может возглавить Русский музей.

В феврале свой пост покинул гендиректор Русского музея Владимир Гусев. Занимавший должность руководителя музея с 1988 года, Гусев стал президентом учреждения, а временно исполнять обязанности генерального директора стала заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Алла Манилова Минкультуры Русский музей Владимир Гусев Анна Цветкова
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