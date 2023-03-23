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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Что произошло за день: четверг, 23 марта

Отчет о работе правительства РФ в Госдуме, пополнение реестра иноагентов, ситуация с сибирской язвой, возвращение РУДН имени Патриса Лумумбы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства РФ. Он отметил существенный рост производства вооружений и техники и открытость страны для перспективных зарубежных проектов. Премьер-министр РФ заявил, что дефицит федерального бюджета РФ после значительного роста в начале 2023 года из-за авансирования контрактов постепенно вернется к плановым значениям.

- Правозащитник Павел Чиков и блогер Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ.

- В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ. Отвечая на вопрос о том, ожидается ли дальнейшее распространение инфекционного заболевания, министр Михаил Мурашко отметил, что его "не будет". В Московской области предварительные анализы не подтвердили сибирскую язву у двоих пациентов.

- World Athletics восстановил членство ВФЛА после семилетнего отстранения. В совете заявили, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в отборе на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже из-за санкций.

- Блогер Максим Кац (признан иноагентом) заочно арестован за фейки об армии РФ. Уголовное дело было возбуждено 7 апреля 2022 года.

- Вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил Михаил Мишустин в Госдуме. Премьер-министр отметил, что сейчас экзамен дает выпускникам социальный лифт.

- Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд. После завершения сделки компания станет частной.

- Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы. Университет был учрежден в феврале 1960 года, позднее ему было присвоено имя Лумумбы, которое вуз носил до февраля 1992 года.

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