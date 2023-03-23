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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Предварительные анализы не выявили сибирскую язву у пациентов в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы у двух пациентов в Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы", - говорится в пресс-релизе.

Двух человек с подозрением на сибирскую язву доставили в местную больницу и поместили в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов, добавили в ведомстве. Ситуация находится на контроле подмосковного Минздрава и Роспотребнадзора.

22 марта подмосковный Роспотребнадзор сообщил, что в регионе госпитализирован человек с подозрением на сибирскую язву, приехавший из Чувашии.

В самой Чувашии зафиксированы два подтвержденных случая заражения в Цивильском районе. Глава республики Олег Николаев вечером 22 марта сообщил, что признаки заражения проявились у еще одного.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. За населенным пунктом, где он возник, ведется наблюдение. В Россельхознадзоре вероятной причиной вспышки заболевания считают незаконный подворный убой нелегально купленного животного, люди могли заразиться, порезавшись при обработке туши.

По факту заражений возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих животных. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет.

Чувашия Московская область Минздрав Роспотребнадзор
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