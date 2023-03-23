Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Илья Варламов Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минюст России внес в перечень иностранных агентов правозащитника Павла Чикова и блогера Илью Варламова.

Реестр иноагентов на сайте министерства обновился вечером в четверг.

По данным ведомства, Чиков распространял недостоверную информацию о принимаемых властью решениях и проводимой политике, "участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов".

"Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников", - поясняет министерство в пресс-релизе.

Кроме этого, Минюст включил в реестр политолога Руслана Айсина, журналиста Богдана Бакалейко и активистку Светлану Ладу-Русь.