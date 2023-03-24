Бизнес-омбудсмен Титов считает, что в лице Калви РФ навсегда потеряла инвестора

Рассмотрение жалобы на приговор основателю инвестфонда Baring Vostok Калви в Мосгорсуде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что Майклу Калви будет очень сложно по-прежнему работать в стране, для России он, как инвестор, потерян.

"Baring Vostok давал "топливо" десяткам достойных российских компаний и немало помог их развитию. И даже если Мосгорсуд сейчас вдруг решит, что Калви был прав в споре, работать по-прежнему ему, конечно, будет сложно. Союзника этого мы потеряли сами", - сказал Титов "Интерфаксу".

Вместе с тем, бизнес-омбудсмен выразил мнение, что Калви не верит в свое оправдание российским судом.

"Майкл Калви теперь следит за перипетиями своего дела с родины, из-за океана. Россию он покинул еще год назад, когда это стало возможно после снятия судебного запрета. Надеется ли Майкл на оправдание в апелляционной инстанции? Думаю, вряд ли", - сказал Титов.

"Про иных людей принято говорить, что с ними ушла эпоха. Калви, слава Богу, живой, но определенная эпоха, начавшаяся в 1994 году с формированием фонда Baring Vostok, несомненно, закончилась. И при всех однозначных сложностях в отношениях между Штатами и Россией, не могу сказать, что я этому рад", - добавил Титов.

Мосгорсуд в пятницу отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор по делу о растрате средств банка "Восточный", по которому осуждены семеро человек, в том числе основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и его партнер, гражданин Франции Филипп Дельпаль.

Как выяснилось в суде, Калви и Дельпаль после отмены им меры пресечения, которое произошло в январе 2022 года, покинули Россию и вернулись в свои страны.

"Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу", - сказал адвокат Тимофей Гриднев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что его подзащитный "очень хочет приехать в Россию, чтобы участвовать в судебном заседании, и, если сможет получить визу, обязательно сделает это".

Большинство других подсудимых также решили не приходить в суд. На заседании присутствовал только один из семи осужденных - Максим Владимиров.

Дело Baring Vostok

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого дела Baring Vostok к различным срокам условного лишения свободы.

Калви получил пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно, Дельпаль четыре года и шесть месяцев условно. Также на пять лет условно осужден директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян - к четырем годам и шести месяцам условно, бывший гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и экс-директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов получили по четыре года условно каждый, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев - три года и шесть месяцев условно.

Фигуранты "дела Baring Vostok" признаны виновными в растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признал.

Калви после приговора заявил, что суд не разобрался в деле и повторил версию обвинения. Он подчеркнул, что возмутительно "быть осужденным за преступление, которого не было".