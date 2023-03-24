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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Медведев заявил об отсутствии планов форсировать конфликт со странами НАТО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия считает, что страны НАТО фактически вовлечены в конфликт на Украине, но форсировать прямое столкновение со странами альянса не намерена, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте".

"Насчет того, нужно ли нам что-то форсировать, - нет, конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось мирным образом через переговоры", - ответил он на вопрос, допускает ли Россия прямой конфликт со странами НАТО.

"Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине - что им не разрешают это делать за океаном. А за океаном у них одна, но пламенная страсть или цель - нанести максимальный урон Российской Федерации", - отметил Медведев.

Дмитрий Медведев Совет безопасности. НАТО
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