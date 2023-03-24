Медведев назвал иностранных военных специалистов на Украине законной целью для ВС РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты НАТО в случае их появления на территории Украины для обслуживания поставляемого Киеву оружия станут законной целью для российских военных, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства. Их надо уничтожать", - сказал он в ходе ответов на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте".

"Они это должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен", - подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, Россия на Украине воюет уже не с киевскими властями, а с армией НАТО.

"И с населением в 800 млн человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму. Они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее", - сказал Медведев.

О снарядах с обедненным ураном

Кроме того, он заметил, что поставки Украине самолетов или снарядов с обедненным ураном также будут расцениваться как участие в конфликте против России.

Медведев сравнил с открытием ящика Пандоры возможное использование на Украине снарядов с обедненным ураном и предложил украинцам задуматься, хотят ли они этого.

Ранее Великобритания заявила о намерении поставить на Украину такие снаряды.

"Это не ядерное оружие в узком смысле этого слова, но это оружие с ядерным следом. И этот вид оружия применялся в Югославии, оценок окончательных нет, запрета на это оружие - тоже нет. Но отложенные последствия могут быть очень тяжелыми, потому что сами сербы, бывшие югославы, говорят о значительном росте онкологических заболеваний", - заявил Медведев.

"Я думаю, что в настоящий момент неплохо бы даже самому населению, оставшемуся в пределах украинского государства, задаться вопросом: они хотят, чтобы такие средства поражения использовались? Ведь это они открывают ящик Пандоры. Они это делают, а не наоборот", - подчеркнул он.

Медведев заявил, что урановый сердечник снарядов "хорошо прошибает броню".

"Так бы оно и ладно было бы, просто в войне главное - уничтожить противника, но проблема в том, что грязь от неё всё равно остаётся. Насколько она опасна, мы судить не можем", - сказал зампред Совбеза РФ.

"Да, уран-234 и уран-235 (если я не ошибаюсь там используются) - у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обеднённый уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем обычного. Но, с другой-то стороны, она есть, и в конечном счёте всё это оставляет радиоактивный след", - заключил он.

О целях СВО

Говоря о целях специальной военной операции, зампред СБ назвал необходимость защиты территории России.

"Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", - добавил он.