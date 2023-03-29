Кремль не верит в возможность достичь целей на Украине дипломатическим путем

Поэтому они будут достигнуты посредством СВО, сказал Дмитрий Песков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты военным путем, поскольку из-за позиции Украины достичь их политико-дипломатическим путем нереально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, стала ли Россия ближе к достижению целей специальной военной операции на Украине.

"Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться различными путями - это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим (путем) в настоящий момент невозможно, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, то военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", - ответил он.

"Для России главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность населения в новых российских регионах и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом в более широком контексте", - заявил Песков.

Ранее в этот же день секретарь российского Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Индии, выразил уверенность, что все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты: "Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения".

На брифинге 29 марта Песков вопрос о сроках продолжения СВО переадресовал Министерству обороны.

"А если вы имеете в виду войну в широком контексте - противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, то это надолго", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин назвал залогом справедливого и устойчивого мира на Украине и в Европе прекращение Киевом боевых действий и прекращение военной помощи Запада Киеву.

Галузин отметил, что "необходим нейтральный и внеблоковый статус Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС, подтверждение безъядерного статуса Украины, а также признание Киевом и международным сообществом новых территориальных реалий".

Кроме этого, по его словам, "обязательным условием является демилитаризация и денацификация Украины, защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств, свободное трансграничное передвижение с Россией, отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц".