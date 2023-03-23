Медведев исключил возможность договориться с Западом из-за их действий на Украине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что лимит возможностей договориться со странами Запада с учетом их действий в конфликте на Украине исчерпан.

"На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года (о начале специальной военной операции - ИФ). Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны", - сказала Медведев в интервью российским информационным агентствам.

Он добавил: "Мы всю жизнь, на моей памяти, договариваемся, я имею в виду в данном случае не советский период, а уже постсоветский".

"Мы предложили им проект договора о гарантиях, вы помните. Они ответили: "Нет" - так сказать, ухмыляясь пренебрежительно, типа: "Да ну, что с вами разговаривать? У каждого лица есть право вступить в НАТО", - сказал зампред Совбеза.

Медведев отметил: "У меня какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента сделать то, что мы сделали, и они просчитались".

"Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре позапрошлого года подписали с нами документ. Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы!" - подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что Россия пыталась договориться и о партнерстве с НАТО и о продвинутом стратегическом партнерстве с Евросоюзом. "Но, к сожалению, все это было обнулено в один момент. Причем до этого нас прекратили слышать вообще", - заметил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что до НАТО "на протяжении десятилетий пытались достучаться": объясняли, что Украина не может стать частью НАТО - "там производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс, и в результате этого мы получим соседа, который мало того, что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие".

Он напомнил, что "руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала СВО, то есть в конце 2021 года".

"И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны, мы этого принять не можем", - сказал Медведев.

Кроме того, по мнению Медведева, "Украина - это вообще часть России, скажем по-честному". "Но в силу геополитических причин и в силу истории мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах, вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами (...)", - заметил зампред Совбеза.