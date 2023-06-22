Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан РФ
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Индонезии приняли решение не возобновлять безвизовый режим для граждан 159 стран, включая Россию, сообщает газета The Jakarta Post.
"Безвизовые посещения граждан этих 159 стран оказались неэффективными", - пояснил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
По словам министра, прекращение действия механизма, позволявшего посетителям из более чем 100 стран въезжать в Индонезию без визы, не повредит туриндустрии, а наоборот, улучшит качество туризма.
Индонезия приостановила безвизовый режим для 159 стран 7 июня. В настоящее время он действует только для путешественников из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).