Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан РФ

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Индонезии приняли решение не возобновлять безвизовый режим для граждан 159 стран, включая Россию, сообщает газета The Jakarta Post.

"Безвизовые посещения граждан этих 159 стран оказались неэффективными", - пояснил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

По словам министра, прекращение действия механизма, позволявшего посетителям из более чем 100 стран въезжать в Индонезию без визы, не повредит туриндустрии, а наоборот, улучшит качество туризма.

Индонезия приостановила безвизовый режим для 159 стран 7 июня. В настоящее время он действует только для путешественников из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).