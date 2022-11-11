Индонезия запустила электронную визу для иностранных туристов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Индонезии запустили онлайн-сервис по оформлению электронных виз для иностранных туристов из 46 стран, включая Россию, сообщает агентство Antara.

"Министерство законодательства и прав человека Индонезии официально запустило электронный сервис на получение визы по прибытии e-VoA на сайте molina.imigrasi.go.id, чтобы упростить иммиграционные услуги для иностранных туристов, посещающих страну. Также благодаря обновленной системе путешественникам больше не придется стоять в очереди на оплату визы", - пишет издание.

Как отмечает агентство, новая услуга доступна для владельцев паспортов 46 стран, включая Австралию, Австрию, Аргентину, Бразилию, Бельгию, Канаду, Китай, Чехию, Данию, Египет, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Индию, Ирландию, Италию, Японию, Литву, Малайзию, Мексику, Марокко, Норвегию, Португалию, Россию, Турцию и другие.

По мнению властей Индонезии, запуск сервиса должен простимулировать рост въездного туризма, чтобы поддержать экономику страны.

"Для получения визы иностранным гражданам нужно создать учетную запись на сайте и зарегистрировать свое заявление на получение визы. Кроме того, они могут сразу же оплатить услугу онлайн с помощью кредитной или дебетовой карты с логотипом Visa, Mastercard или JCB. После внесения платежа данные для e-VoA будут проверены. Если заявку одобрят, то электронная виза отобразится в учетной записи заявителя", - пишет Antara.

Кроме того, заявитель может просто загрузить на смартфон утвержденную визу и предъявить ее на контрольно-пропускном пункте при въезде в Индонезию.