В РФ сохраняется тенденция на увеличение ожидаемой продолжительности жизни женщин

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Тенденция на увеличение ожидаемой продолжительности жизни женщин в России сохраняется; также сокращается материнская смертность, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Сохраняется тенденция на увеличение ожидаемой продолжительности жизни (женщин в РФ), . Сокращается материнская смертность", - сказал Салагай на круглом столе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации".

По его словам, также увеличивается доступность специализированной высокотехнологичной медицинской помощи для женщин.

Салагай сообщил, что за январь-декабрь прошлого года профилактическими осмотрами в России было охвачено почти 10 млн девочек до 17 лет, что направлено на сохранение репродуктивного здоровья.

