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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в РФ в 2022 г. до 72,6 лет

Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в РФ в 2022 г. до 72,6 лет
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился до 72,6 лет в 2022 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, создано более 1 600 объектов первичного звена (здравоохранения), произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи", - сообщила Голикова на совещании по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение", передает аппарат вице-премьера.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году планируется строительство 497 новых объектов, приобретение 21 единицы недвижимого имущества, приобретение 736 быстровозводимых модулей, осуществление 1 752 капитальных ремонтов, подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2022 году было предусмотрено 374,7 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 96%.

Татьяна Голикова
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