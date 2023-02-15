Голикова сообщила о снижении смертности в РФ в 2022 году на 22%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Смертность в РФ снизилась на 22% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом Голикова заявила на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов.

Она добавила, что ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году году возросла на 2,5 года и составила 72,6 года.

"В 2023 году мы уже вернемся окончательно к доковидному периоду", - сказала вице-премьер.