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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Голикова сообщила о снижении смертности в РФ в 2022 году на 22%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Смертность в РФ снизилась на 22% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом Голикова заявила на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов.

Она добавила, что ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году году возросла на 2,5 года и составила 72,6 года.

"В 2023 году мы уже вернемся окончательно к доковидному периоду", - сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова
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