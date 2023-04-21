Мосгорсуд 19 мая продолжит рассмотрение жалоб на приговор фигурантам "дела Baring Vostok"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 19 мая вернется к рассмотрению апелляций на приговор основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

"Судебное заседание отложено на 19 мая в 10:00", - объявил председательствующий по делу на заседании 21 апреля. Он объяснил перенос тем, что один из осужденных - гражданин Франции Филипп Дельпаль еще не получил переведенные на французский язык копии необходимых ему материалов процесса.

Сам Дельпаль, как и Калви, находятся за границей, заявили ранее их адвокаты. По словам защитников, их клиенты хотели бы участвовать в процессе, если смогут получить российские визы.

Мещанский суд 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" к различным условным срокам. Калви суд назначил пять с половиной лет лишения свободы условно. Операционного партнера Baring Vostok Дельпаля суд приговорил к четырем с половиной годам условно.

Директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину суд назначил пять лет лишения свободы условно, партнеру компании Вагану Абгаряну - четыре с половиной года, бывшего генерального директора компании "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова и экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова суд приговорил к четырем годам условно каждого, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев получил три с половиной года условно.

Всем им также установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны своим поведением доказать исправление.

Фигуранты были признаны виновным в растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них не признал вину.