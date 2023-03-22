Львова-Белова не в курсе деталей предъявленного ей обвинения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что у нее нет информации о конкретных пунктах предъявленного ей обвинения, по которому Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на ее арест.

"Нам в настоящее время не известно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить", - написала Львова-Белова она в своем телеграм-канале, отвечая на подборку поступившей ей вопросов.

По ее словам, МУС к ней не обращался.

17 марта досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Это решение было принято по делу о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям", объясняли в суде.

В российском МИД в тот же день напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и также сказал, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Львова-Белова в тот же день высказала мнение, что ордер на ее арест показывает признание работы России по помощи детям в зоне проведения специальной военной операции. Она пообещала продолжить эту работу.