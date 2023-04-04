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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Детский омбудсмен сообщила о возвращении в украинские семьи 16 детей из зоны СВО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Шестнадцать детей, эвакуированных в Россию из зоны проведения специальной военной операции, воссоединились с родственниками на Украине и других странах, сообщает аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"На 29 марта 2023 года при непосредственном участии аппарата 16 детей из девяти семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине и в других странах", - говорится в бюллетене омбудсмена.

По этим же данным, под опеку в приемные семьи жителей России были устроены 380 детей-сирот из ДНР и ЛНР. В частности, под опеку переданы 22 несовершеннолетних, найденных безнадзорными в Мариуполе.

Все приемные дети получили гражданство России, сохранив гражданство ЛНР, ДНР или Украины, проинформировали в аппарате детского омбудсмена.

Еще 40 детей с украинским гражданством ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае.

"Из числа детей, которые прибыли на отдых в Краснодарский край, по состоянию на 3 апреля 2023 года ждут возвращения домой 2 ребенка. В Республике Крым по состоянию на 3 апреля 2023 года остаются 38 детей, тогда как в октябре 2022 года там отдыхало 2360 несовершеннолетних", - говорится в бюллетене.

В январе 2023 года Львова-Белова отреагировала на информацию от региональных органов власти и из открытых источников о сложностях в воссоединении детей, направленных на отдых в Крым и Краснодарский край, и их родителей (законных представителей) - граждан Украины. Уполномоченный приняла решение включиться в процесс воссоединения семей, напомнили в аппарате омбудсмена.

В конце лета и осенью 2022 года в связи с обстановкой на линии фронта родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий добровольно отправили детей на отдых, в том числе для защиты от военных действий, подчеркивается в бюллетене. Их вместе с сопровождающими, по доверенностям от родителей, приняли санатории и оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края.

При этом отмечается, что "подавляющее большинство детей уже вернулось к своим родным, причем живущим как в России, так и в Украине, и в странах ЕС".

24 марта Львова-Белова сообщала, что на тот момент в Крыму и Краснодарском крае оставались 56 украинских детей, ожидавших воссоединения со своими семьями, а 33 ребенка из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей были переданы родственникам с 10 марта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР ЛНР Мариуполь Украина Мария Львова-Белова СВО
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