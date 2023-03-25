Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия в 1,5 млн человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - России нужна смешанная, контрактно-призывная армия, и она должна стать больше, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В интервью российским информагенствам Медведева спросили, выступает ли он за сохранение призывной армии или она должна стать полностью контрактной. У него уточнили также, как специальная военная операция (СВО) повлияла на этот вопрос, и должна ли армия стать больше по численности.

"Отвечу кратко. На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий. Третье: наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек", - сказал Медведев.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что численность Вооруженных сил предлагается увеличить до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.