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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал высказанные министром обороны страны Сергеем Шойгу предложения по реформированию вооруженных сил и поручил доложить о результатах их обсуждения на коллегии ведомства.

В ходе коллегии в среду Шойгу, в частности, предложил повысить призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - до 30 лет. Кроме того, министр высказался в пользу создания новых и переформирования имеющихся военных соединений, в том числе, в Херсонской и Запорожской областях, в береговых войсках ВМФ. Также он предложил довести численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.

"Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим", - отреагировал Путин.

Владимир Путин Сергей Шойгу Минобороны РФ
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