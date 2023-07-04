Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Медведев заявил о зачислении на контракт в армию в июне до 1400 человек в день

Медведев заявил о зачислении на контракт в армию в июне до 1400 человек в день
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Темпы отбора на службу в ВС РФ по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день, за последнюю неделю контракт заключили более 10 тыс. человек, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он провел совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками.

Медведев заявил, что "попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО".

Он добавил, что по данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды ВС РФ принято более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек, и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту.

"Наши контрактники и добровольцы (в зоне СВО - ИФ) демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства, и готовы защищать свою Родину", - заявил Медведев.

Дмитрий Медведев ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД Чечни начало проверку в связи с нападением на журналистку и адвоката

Кадыров поручил компетентным службам установить личности напавших на журналистку Милашину

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Камчатском крае

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Камчатском крае

Глава СКР поручил провести проверку в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне

МИД назвал "заведомо непроходной" идею создания "дочки" РСХБ для подключения к SWIFT

МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления "зерновой сделки"

МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления "зерновой сделки"

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Минцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру Немову

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });