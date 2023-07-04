Медведев заявил о зачислении на контракт в армию в июне до 1400 человек в день

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Темпы отбора на службу в ВС РФ по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день, за последнюю неделю контракт заключили более 10 тыс. человек, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он провел совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками.

Медведев заявил, что "попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО".

Он добавил, что по данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды ВС РФ принято более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек, и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту.

"Наши контрактники и добровольцы (в зоне СВО - ИФ) демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства, и готовы защищать свою Родину", - заявил Медведев.