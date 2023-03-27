Школьника из Брянской области, спасшего двух девочек из-под обстрела, наградили медалью

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил школьника из Брянской области Федора Симоненко медалью "За отвагу".

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик Федор Симоненко спас двух девочек, попавших под обстрел в Брянской области.

В начале марта стало известно, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль, в результате погибли двое человек.

В ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов была "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Путин назвал эти события терактом.