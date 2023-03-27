Патрушев обвинил Запад в блокировке поставок зерна из РФ и перепродаже украинской продукции
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад блокирует экспорт российского зерна и удобрений, перепродает украинскую сельхозпродукцию.
"При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".