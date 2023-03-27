Продюсер Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Верзилов заочно арестован за фейки о ВС РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест издателя интернет-издания "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) и продюсера группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Верзилова на два месяца, исчисляя данный срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания в России, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Верзилову предъявлено обвинение по п. "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти). Наказание по данному обвинению предусматривает как штраф от 3 до 5 млн рублей, так и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее Верзилова объявили в международный розыск по другому уголовному делу - за сокрытие канадского гражданства.