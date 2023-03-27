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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Курчатовский институт переведен под научное руководство РАН

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" переведен под научно-методическое руководство Российской академии наук.

Такое изменение в устав НИЦ внесло постановление правительства от 24 марта 2023 №461, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Научное и научно-методическое руководство деятельностью Центра осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", - говорится в дополнении к уставу НИЦ, которое утвердило постановление.

8 февраля президент РАН Геннадий Красников сообщил на заседании президентского Совета по науке и образованию, что НИЦ "Курчатовский институт" планируется перевести под научно-методическое руководство РАН.

Курчатовский институт РАН Геннадий Красников Правительство
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