Курчатовский институт переведен под научное руководство РАН
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" переведен под научно-методическое руководство Российской академии наук.
Такое изменение в устав НИЦ внесло постановление правительства от 24 марта 2023 №461, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Научное и научно-методическое руководство деятельностью Центра осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", - говорится в дополнении к уставу НИЦ, которое утвердило постановление.
8 февраля президент РАН Геннадий Красников сообщил на заседании президентского Совета по науке и образованию, что НИЦ "Курчатовский институт" планируется перевести под научно-методическое руководство РАН.