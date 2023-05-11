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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Кремль пообещал адекватный ответ на поставку Киеву ракет дальнего действия

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российское руководство негативно относится к возможности поставки Великобританией Киеву ракет дальнего радиуса действия и готово на них адекватно ответить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что Великобритания предоставила Украине крылатые ракеты большой дальности и малой степени заметности Storm Shadow, сообщили источники CNN.

"Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", - сказал Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Дмитрий Песков Украина Storm Shadow
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