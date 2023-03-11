Балтфлот провел учение с системами С-400 в Калининградской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота провели учения с условными (электронными) пусками ракет зенитных систем С-400 "Триумф" под Калининградом, сообщили в пресс-службе флота в субботу.

"В зенитно-ракетном полку соединения ПВО Балтийского флота состоялась плановое учение с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 по отражению ракетного удара условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения дежурным расчетам необходимо было в определенный промежуток времени обнаружить условные высокоскоростные цели и выполнить их сопровождение, а расчетам ЗРС С-400 произвести электронные пуски на дальности до 50 км.

Как заявил флот, "в завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, все воздушные цели условного противника были уничтожены".

По данным пресс-службы, в учении принимают участие около 100 военнослужащих и задействовано более десяти единиц военной и специальной техники.

Балтфлот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море.

Минобороны РФ на протяжении последних лет официально сообщало об усилении группировки Балтфлота в Калининградской области современным вооружением и техникой.

ЗРС С-400 - система ПВО большой дальности (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").