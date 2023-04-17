Учения с ракетными стрельбами начал Балтфлот в Калининградской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ракетные и артиллерийские стрельбы проведут корабельные группы Балтийской военной-морской базы (ВМБ) в ходе начавшихся в Калининградской области учений, сообщил Балтфлот в понедельник.

"Корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника", - информирует пресс-служба флота.

По ее данным, в учениях задействованы экипажи около десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1 500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

Сообщается также, что "расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области".

"Корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя", - говорится в пресс-релизе.

В рамках учений военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами "выполнят свой спектр задач по предназначению – защите кораблей и подводных лодок Балтийского флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника", информирует флот.

Учения, начавшиеся в Калининградской области, плановые, проводятся в рамках проверки Балтийской ВМБ по итогам зимнего периода обучения, сказано в сообщении.