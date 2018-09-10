Врио губернатора Самарской области Азаров победил на выборах главы региона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На досрочных выборах губернатора Самарской области по итогам обработки 99,66% протоколов лидирует врио главы региона Дмитрий Азаров, сообщил журналистам председатель облизбиркома Вадим Михеев.

Азаров, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 72,65% голосов избирателей.

За первого секретаря самарского обкома КПРФ Алексея Лескина проголосовали 9,99%, за заместителя председателя Самарской губернской думы Алексея Степанова (ЛДПР) - 5,72%.

Индивидуальный предприниматель Виталий Кирсанов ("Коммунисты России") получает 4,03%, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Михаил Маряхин - 2,61%, помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова ("Партия пенсионеров") - 2,56%.

Явка составила 48,05%.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на довыборах в Госдуму РФ по 158 округу. По итогам обработки всех протоколов Хинштейн набрал 56,98% при явке 44,05%. Кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин набрал 14,46%, остальные кандидаты - менее 10%.

В Самарской области 9 сентября проходили досрочные выборы губернатора, довыборы в депутаты Госдумы РФ, а также выборы в думы Тольятти и Сызрани - второго и третьего по численности городов региона.

Предыдущие выборы губернатора состоялись в сентябре 2014 года, на них победил Николай Меркушкин с итоговым результатом 91,35%. Явка составила 61,58%.

Хинштейн являлся депутатом Госдумы РФ с 2003 по 2016 г. На первый срок (2003 г.) был избран по одному из округов Нижегородской области, в 2007 - по спискам "Единой России" от Нижегородской области, в 2011 г. - по спискам "Единой России" от Самарской области.