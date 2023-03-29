AirBridgeCargo в июне планирует возобновить полеты после года простоя

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (ABC, входит в группу "Волга-Днепр") возобновит деятельность после года простоя, первый рейс должен состояться в июне по маршруту Москва-Пекин, сообщила "Интерфаксу" представитель "Волги-Днепра".

До приостановки деятельности ABC был крупнейшим в России эксплуатантом грузовых Boeing 747 - теперь она будет использовать российские Ил-96-400Т.

"В течение прошедшего года команда компания не сдавалась и искала опции по возобновлению операционной деятельности совместно с российскими партнерами и производителями авиационной техники. Одним из возможных найденных решений стал рестарт всей компании и возобновление полетов на отечественном грузовом самолете Ил-96-400Т, который позволит достойно представлять российскую авиацию на международном рынке", - сказала представитель "Волги-Днепра".

Ожидается, что первый Ил-96 поступит в парк ABC в июне, второй - в начале 2024 года, после завершения работ по восстановлению их летной годности. Собственник этих самолетов - входящая в ПАО "ОАК" лизинговая компания "ИФК".

"Ил-96-400Т будут использоваться для выполнения международных регулярных грузовых перевозок и обеспечат стабильное, быстрое, регулярное и надежное авиационное обеспечение столицы и регионов России медицинскими и продовольственными товарами, товарами в сфере информационных технологий и связи и другими социально значимыми товарами народного потребления. Первый рейс по маршруту Москва-Пекин запланирован на июнь 2023 года. Впоследствии он будет выполняться на регулярной основе, чтобы обеспечить бесперебойное воздушное сообщение между Россией и Китаем", - сообщили в компании.

После получения первых двух Ил-96 ABC готова расширить заказ до 10 самолетов, "что поможет снять зависимость России от западных производителей Boeing и Airbus в грузовой авиации".

Входящие в "Волгу-Днепр" авиакомпании ABC и "Атран" приостановили все рейсы на фоне антироссийских санкций в марте 2022 года. Эти компании эксплуатировали только американские самолеты Boeing и летали в основном за рубеж. Головная компания группы - одноименная "Волга-Днепр" - продолжила выполнять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД. При этом в СМИ сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами России, в том числе в Канаде.