Российским эмитентам предложат возобновить частичное раскрытие информации

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство предлагает вернуться к частичному раскрытию информации компаниями, планируется разработать перечень данных, которые будут доступны инвесторам, сообщил на совещании у президента первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Предлагается частично, очень аккуратно возобновить раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, ограниченное в связи с санкционным давлением. Правительство совместно с Банком России и предпринимательскими объединениями вырабатывает сбалансированные решения", - сообщил Белоусов.

Он подчеркнул, что "это абсолютно необходимое направление", поскольку, с одной стороны, закрытие информации произошло под действием санкций, но, с другой, инвестор не будет осуществлять вложения в ценные бумаги, если не понимает ситуации в компании-эмитенте.

По словам Белоусова, необходимо сформировать четкий и понятный перечень информации, раскрытие которой не навредит компаниям, но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании.

Банк России, который тоже выступает за возврат к раскрытию эмитентами информации за некоторыми исключениями, с этой целью предлагает определить для различных категорий отечественных компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые могут не обнародоваться из-за угрозы иностранных санкций, сообщал ранее источник "Интерфакса".

Наиболее значительный массив сведений получат право скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму или на новых территориях России, а также структуры оборонно-промышленного комплекса. Им предлагается разрешить не публиковать сведения о подконтрольных и контролирующих лицах; о сделках - как собственных, так и этих лиц; об аффилированных лицах; о нынешних и бывших акционерах эмитента и др. Компании также смогут закрывать данные не только о действующем топ-менеджменте, но и о лицах, входивших в органы управления в течение предшествующих трех лет, а также о кандидатах.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Кроме того, предлагается не раскрывать данные об операциях, связанных с выполнением гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве, реализации продукции военного или двойного назначения.

Требование об обязательном раскрытии корпоративной информации эмитентами ценных бумаг было приостановлено правительством до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан. Компании получили право не обнародовать ряд сведений о себе, в частности промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.