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Банк России настаивает на возврате к полноценному раскрытию информации эмитентами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продолжает настаивать на возврате к полноценному раскрытию информации компаниями за исключением чувствительных данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в рамках рассмотрения годового отчета регулятора в Госдуме.

"Очень важно вернуться к полноценному раскрытию информации. Мы всегда выступаем за это, - сказала она. - Понятно, что могут быть изъятия, связанные с чувствительными темами, санкциями".

По ее словам, раскрытие данных необходимо, чтобы инвесторы могли понимать, куда они вкладывают средства.

Обратила внимание Набиуллина и на необходимость "предсказуемой дивидендной политики".

Обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг правительство приостановило до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан.

Однако Банк России для финорганизаций предусмотрел постепенный переход к раскрытию данных в модифицированном виде. На полгода - до 1 июля - продлено право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Речь, в частности, идет о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах кредитных организаций, о лицах, их контролирующих, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

В марте 2023 года стало известно о предложении ЦБ изменить правила раскрытия информации остальными эмитентами. Регулятор высказался за определение для различных категорий отечественных компаний уникальных перечней чувствительных данных, которые могут не обнародоваться из-за угрозы иностранных санкций, сообщал источник "Интерфакса".

Наиболее значительный массив сведений получат право скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму или на новых территориях, а также структуры оборонно-промышленного комплекса. Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Банк России Новые люди Эльвира Набиуллина
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