Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

ЦБ предложил ввести перечни нераскрываемых данных для юрлиц с разными санкционными рисками

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает определить для различных категорий отечественных компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые можно не раскрывать из-за угрозы иностранных санкций, рассказал источник "Интерфакса".

Наиболее значительный массив сведений, в том числе о контрагентах, например об аудиторах, оценщиках и регистраторе, получат право скрывать попавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму или на новых территориях России, а также структуры оборонно-промышленного комплекса.

Свои предложения ЦБ подготовил в рамках планирующегося возврата к обязательному раскрытию корпоративной информации эмитентами ценных бумаг, которое было приостановлено правительством до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан. После этого компании получили право не обнародовать ряд сведений о себе, в частности промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.

ЦБ последовательно выступает за возврат к раскрытию эмитентами информации за некоторыми исключениями. "Наша позиция заключается в том, что надо переходить к более полному раскрытию информации. Действительно, может быть исключение чувствительной информации, ее перечень не должен быть очень большой, потому что получение информации принципиально важно для инвесторов", - говорила в декабре 2022 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сейчас обсуждается возможность оформить список нераскрываемых данных в виде поправок в постановление правительства №400 от 4 апреля 2019 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию...", рассказал источник.

Максимальное закрытие

Упомянутый выше круг юридических лиц, как предлагается, сможет не публиковать широкий перечень данных. По словам собеседника "Интерфакса", это сведения о подконтрольных и контролирующих лицах; о сделках - как собственных, так и этих лиц; об аффилированных лицах; о нынешних и бывших акционерах эмитента и др. Компании также смогут закрывать данные не только о действующем топ-менеджменте, но и о лицах, входивших в органы управления в течение предшествующих трех лет, а также о кандидатах.

Согласно проекту поправок, упомянутые организации смогут отказаться от публикации даже обобщенной информации о своих контрагентах, об их отраслевом и географическом распределении, об аудиторе, об оценочной компании, о регистраторе, сообщил источник.

Частичное закрытие

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Кроме того, не раскрываются, согласно проекту, данные об операциях, связанных с выполнением гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве, реализации продукции военного или двойного назначения.

Банк России Эльвира Набиуллина ОПК Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

На одного из экс-руководителей "Мемориала" завели дело о повторной дискредитации ВС РФ

Песков заявил, что Запад настроен не допустить выхода на мирные переговоры по Украине

Песков заявил, что Запад настроен не допустить выхода на мирные переговоры по Украине

Дума приняла в I чтении поправки о предупреждениях о сбросе пестицидов

Состоялась официальная церемония встречи Си Цзиньпина и Путина в Кремле

Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Брянской области

Фонду Wikimedia грозят штрафы до 12 млн рублей из-за фейков об СВО в Википедии

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Бывших сотрудников общества "Мемориал" повезли на допрос

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });