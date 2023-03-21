ЦБ предложил ввести перечни нераскрываемых данных для юрлиц с разными санкционными рисками

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает определить для различных категорий отечественных компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые можно не раскрывать из-за угрозы иностранных санкций, рассказал источник "Интерфакса".

Наиболее значительный массив сведений, в том числе о контрагентах, например об аудиторах, оценщиках и регистраторе, получат право скрывать попавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму или на новых территориях России, а также структуры оборонно-промышленного комплекса.

Свои предложения ЦБ подготовил в рамках планирующегося возврата к обязательному раскрытию корпоративной информации эмитентами ценных бумаг, которое было приостановлено правительством до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан. После этого компании получили право не обнародовать ряд сведений о себе, в частности промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.

ЦБ последовательно выступает за возврат к раскрытию эмитентами информации за некоторыми исключениями. "Наша позиция заключается в том, что надо переходить к более полному раскрытию информации. Действительно, может быть исключение чувствительной информации, ее перечень не должен быть очень большой, потому что получение информации принципиально важно для инвесторов", - говорила в декабре 2022 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сейчас обсуждается возможность оформить список нераскрываемых данных в виде поправок в постановление правительства №400 от 4 апреля 2019 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию...", рассказал источник.

Максимальное закрытие

Упомянутый выше круг юридических лиц, как предлагается, сможет не публиковать широкий перечень данных. По словам собеседника "Интерфакса", это сведения о подконтрольных и контролирующих лицах; о сделках - как собственных, так и этих лиц; об аффилированных лицах; о нынешних и бывших акционерах эмитента и др. Компании также смогут закрывать данные не только о действующем топ-менеджменте, но и о лицах, входивших в органы управления в течение предшествующих трех лет, а также о кандидатах.

Согласно проекту поправок, упомянутые организации смогут отказаться от публикации даже обобщенной информации о своих контрагентах, об их отраслевом и географическом распределении, об аудиторе, об оценочной компании, о регистраторе, сообщил источник.

Частичное закрытие

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Кроме того, не раскрываются, согласно проекту, данные об операциях, связанных с выполнением гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве, реализации продукции военного или двойного назначения.