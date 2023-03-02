ЦБ РФ может разрешить небольшим банкам не составлять отчетность по МСФО

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает возможность разрешить некрупным банкам не составлять отчетность по МСФО, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас рассматриваем идеи следующие: чтобы, может быть, банкам с объемом активов не более 50 млрд рублей, не очень крупным банкам разрешить не представлять МСФО", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что банки сейчас обязаны составлять МСФО и с полным заключением аудитора передавать отчет регулятору. "Но раскрытие информации у нас добровольное и причем с обязательным изъятием чувствительной информации, то, что называется коротким отчетом", - отметила Набиуллина.

Регулятор также сейчас ведет работу по приближению МСФО-резервов к РСБУ для целей расчета нормативов. "Это тоже то, на что банки обращали внимание", - сказала глава ЦБ.