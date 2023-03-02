Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЦБ РФ может разрешить небольшим банкам не составлять отчетность по МСФО

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает возможность разрешить некрупным банкам не составлять отчетность по МСФО, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас рассматриваем идеи следующие: чтобы, может быть, банкам с объемом активов не более 50 млрд рублей, не очень крупным банкам разрешить не представлять МСФО", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что банки сейчас обязаны составлять МСФО и с полным заключением аудитора передавать отчет регулятору. "Но раскрытие информации у нас добровольное и причем с обязательным изъятием чувствительной информации, то, что называется коротким отчетом", - отметила Набиуллина.

Регулятор также сейчас ведет работу по приближению МСФО-резервов к РСБУ для целей расчета нормативов. "Это тоже то, на что банки обращали внимание", - сказала глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сохраняет прогноз по прибыли банков в 2023 году на уровне свыше 1 трлн руб.

Набиуллина заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });