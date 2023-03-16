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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин предложил крупным компаниям ежегодно отчитываться об участии в соцпроектах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на съезде РСПП предложил ввести ежегодную нефинансовую отчетность для крупных компаний для широкого распространения информации об их участии в социальных проектах.

"Предполагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны. Я знаю просто, подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы. Но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - сказал он.

По его словам, широкое раскрытие такой информации позитивно скажется на авторитете всего российского бизнеса, а в конечном итоге, его рыночных и общественных позициях.

"Предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний. И уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов", - сказал президент.

Владимир Путин РСПП
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