Военно-Грузинскую дорогу полностью закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге полностью закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:20 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.