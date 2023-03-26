Легковому транспорту и автобусам разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Движение легкового автотранспорта и автобусов по Военно-Грузинской дороге возобновлено после расчистки трассы от снега, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

Отмечается, что разрешено движение легковых машин и автобусов, за исключением большегрузных, на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 09:20 мск.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на территории Грузии дорога была закрыта для всех видов транспорта с 21:30 мск субботы.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.