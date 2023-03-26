Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Легковому транспорту и автобусам разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Движение легкового автотранспорта и автобусов по Военно-Грузинской дороге возобновлено после расчистки трассы от снега, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

Отмечается, что разрешено движение легковых машин и автобусов, за исключением большегрузных, на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 09:20 мск.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на территории Грузии дорога была закрыта для всех видов транспорта с 21:30 мск субботы.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Северная Осетия Военно-Грузинская дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 марта

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Индийская ракета выведет на орбиту новую партию спутников связи OneWeb

Индийская ракета выведет на орбиту новую партию спутников связи OneWeb

Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов

Президент РФ согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Президент РФ согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Что произошло за день: суббота, 25 марта

Глава МАГАТЭ запланировал посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе

Тысячи жандармов привлекли к разгону акции против строительства водохранилища во Франции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });