Большегрузам разрешили движение по Военно-Грузинской дороге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге возобновлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 12:40 по московскому времени 26 марта 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта и автобусов в направлении на выезд из РФ с 09:20 по Москве в воскресенье.

Дорога была закрыта для всех видов транспорта с 21:30 по московскому времени в субботу.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.