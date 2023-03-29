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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге прекращено из-за непогоды на территории Грузии, сообщило Главное управление МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 14:10 по Москве 29 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинскую дорогу - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию и Грузию - время от времени закрывают из-за неблагоприятной погоды.

Северная Осетия МЧС Грузия Военно-Грузинской дорога
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