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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Денежные переводы в Азербайджан из России увеличились в 2022 году в 4,8 раза

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в 2022 году составили $3 620,117 млн, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в Центробанке. Больше всего переводов с долей 82% за год было осуществлено из России - $2969,44 млн (рост в 4,8 раза, в 2021 году удельный вес составлял 13,6%).

В пятерку стран, из которых осуществлялись в переводы физлиц, также входят: США - $155,342 млн (рост в 2,1 раза), Турция - $122,141 млн (рост на 13,3%), Германия - $53,585 млн (рост в 2 раза) и Великобритания - $33,959 млн (снижение на 7,7%).

Переводы из Азербайджана за рубеж в 2022 году увеличились на 0,5% - до $664,798 млн. Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами , первое место занимает Турция - $173,894 млн (снижение на 4,2%). На Турцию пришлось 26,2% всех переводов из Азербайджана за год (в 2021 году - 27,4%). В топ-5 стран вошли: США - $136,824 млн (рост в 2,7 раза), РФ - $90,439 млн (снижение на 22,9%), Грузия - $59,322 млн (снижение на 24,6%) и Великобритания - $31,27 млн (снижение на 31,9%).

В 2021 году денежные переводы физических лиц в Азербайджан составили $1 млрд 133,391 млн (рост на 3,6% по сравнению с 2020 годом), из Азербайджана - $661,512 млн (рост на 18,9%).

Азербайджан Центральный банк
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