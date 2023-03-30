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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Кремль еще не принял решения о визите Путина в Турцию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле еще не приняли точных решений о формате участия президента Владимира Путина в мероприятиях, посвященных АЭС "Аккую" в Турции 27 апреля, но в любом случае Россия будет представлена на них на достойном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, что, конечно, так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля", - сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в телеэфире, что 27 апреля Путин, возможно, либо лично будет присутствовать на соответствующей церемонии, либо в формате ВКС.

27 апреля планируется загрузка топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине.

Аккую Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Турция Мерсин
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