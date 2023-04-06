Путин обсудил с представителем Эрдогана предстоящую церемонию на АЭС "Аккую"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил в Москве с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном подготовку к церемонии загрузки топлива на АЭС "Аккую", сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, такая встреча имела место", - подтвердил он на брифинге. Ранее об этой встрече сообщил Калын.

"Там обсуждалась тема реализации крупных проектов, которые на повестке дня между нашими странами, включая и "Аккую", и, конечно, говорили о том, как нужно отметить и провести церемонию загрузки (топлива на АЭС - ИФ)", - рассказал Песков.

Он снова заверил, что Россия будет на должном уровне представлена на церемонии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности визита Путина в Турцию 27 апреля на церемонию загрузки топлива на "Аккую". Песков 30 марта говорил, что формат российского присутствия на мероприятии еще не был определен.