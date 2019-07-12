Замхудруку МХАТа Горького Пускепалису предложили возглавить ярославский театр Волкова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Заместитель художественного руководителя МХАТа имени Горького Сергей Пускепалис сообщил, что с ним идут обсуждения о возможном художественном руководстве Ярославским театром драмы имени Волкова.

"Идут консультации (по поводу руководства театром - ИФ), и все будет известно 19 августа на сборе труппы, пока еще не могу ничего сказать, все еще в порядке обсуждения", - сообщил "Интерфаксу" Пускепалис в пятницу.

Также он добавил, что пока думает над возможностью возглавить театр.

Ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что кандидатура нового художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова согласована, и ее представят 19 августа. Министр не назвал фамилию нового худрука, но сказал, что это хороший кандидат, который придаст новый импульс развития театру.

5 июля при разбирательстве внутреннего конфликта в театре Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, а худруку Евгению Марчелли объявил выговор. Тот в ответ решил уволиться по собственному желанию.

Туркалов был назначен директором театра вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого он возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно. 5 июля стало известно, что временно исполнять обязанности директора Ярославского театра драмы имени Волкова до 20 августа будет заместитель директора по финансам Юлия Серова.

Российский государственный академический театр драмы имени Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в соцсетях о том, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.