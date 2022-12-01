Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

ФСВТС заявила о праве России на ответ на фоне идеи США о выпуске оружия советского образца

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия может дать ответ на предложения США к союзникам организовать производство вооружения советского образца для Украины, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В этой связи российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры", - сообщили в ФСВТС в четверг.

"Считаем, что накачивание Украины оружием США и их сателлитами заводит в тупик урегулирование украинского кризиса и ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - отмечается в заявлении ФСВТС.

"Своим заявлением о необходимости возобновления производства военной техники по советским лицензиям для их последующей передачи Украине руководство США, не являясь стороной соглашений и не неся за это никакой ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению основополагающих норм международного права в области контроля за обычными вооружениями", - заявили в ФСВТС.

Так в ФСВТС отреагировали на предложение госсекретаря США Тони Блинкена возобновить производство для Украины оружия советской разработки на предприятиях стран бывшей Организации Варшавского договора.

"Отмечаем, что в рамках сотрудничества с Советским Союзом государствам-участникам Организации Варшавского договора действительно оказывалась братская помощь в организации производства советских образцов вооружений и военной техники на территории этих стран", - заявила ФСВТС.

"Указанная деятельность проводилась в полном соответствии с межправительственными соглашениями, в которых лицензиаты брали на себя обязательства не поставлять производимую продукцию в другие страны без письменного согласия СССР, то есть Российской Федерации как правопреемника советского государства", - сообщили в ФСВТС.

ФСВТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Арест братьев Магомедовых

Суд конфисковал принадлежащие Зиявудину Магомедову доли в транспортных активах FESCO

Литва решила выслать сотрудника посольства РФ

Россияне с начала 2022 года купили доллары и евро на 230 млрд рублей

Россияне с начала 2022 года купили доллары и евро на 230 млрд рублей
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 50 российских военных

Арест братьев Магомедовых

Основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии

Основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии

Минпромторг сообщил, что завод Toyota в РФ проходит консервацию

В Сбербанке дефицит кадров в сфере кибербезопасности в РФ оценили в 100 тыс. человек

В Сбербанке дефицит кадров в сфере кибербезопасности в РФ оценили в 100 тыс. человек

Программа догазификации домовладений стала бессрочной

Керченская паромная переправа вновь приостановила перевозки

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 9 декабря

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 9 декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });