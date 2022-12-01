ФСВТС заявила о праве России на ответ на фоне идеи США о выпуске оружия советского образца

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия может дать ответ на предложения США к союзникам организовать производство вооружения советского образца для Украины, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В этой связи российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры", - сообщили в ФСВТС в четверг.

"Считаем, что накачивание Украины оружием США и их сателлитами заводит в тупик урегулирование украинского кризиса и ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - отмечается в заявлении ФСВТС.

"Своим заявлением о необходимости возобновления производства военной техники по советским лицензиям для их последующей передачи Украине руководство США, не являясь стороной соглашений и не неся за это никакой ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению основополагающих норм международного права в области контроля за обычными вооружениями", - заявили в ФСВТС.

Так в ФСВТС отреагировали на предложение госсекретаря США Тони Блинкена возобновить производство для Украины оружия советской разработки на предприятиях стран бывшей Организации Варшавского договора.

"Отмечаем, что в рамках сотрудничества с Советским Союзом государствам-участникам Организации Варшавского договора действительно оказывалась братская помощь в организации производства советских образцов вооружений и военной техники на территории этих стран", - заявила ФСВТС.

"Указанная деятельность проводилась в полном соответствии с межправительственными соглашениями, в которых лицензиаты брали на себя обязательства не поставлять производимую продукцию в другие страны без письменного согласия СССР, то есть Российской Федерации как правопреемника советского государства", - сообщили в ФСВТС.