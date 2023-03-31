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Дептранс Москвы допускает задержки междугородних автобусов из-за ростовского снегопада

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил, что из-за снегопадов в Ростовской области возможны задержки и отмены межрегиональных автобусов на автовокзалах Москвы по южным направлениям могут возникнуть из-за непогоды в Ростовской области, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Речь идет о сообщении с Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Кировском, Волгодонском, Таганрогом, Аксаем и Ейском.

"Ориентировочное время задержки может составлять до 6 часов. Однако точное время отправления автобусов зависит от их прибытия в Москву", - уточнили в Дептрансе.

Пассажирам рекомендовали прибывать на автовокзал в соответствии со временем, указанным в билете. Подробную информацию о конкретных межрегиональных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".

В Ростовской области движение по трассе М-4 "Дон" было перекрыто с 20:00 30 марта из-за снегопадов. Из образовавшихся заторов эвакуировали людей по необходимости. Движение восстановили 31 марта.

Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон"

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Дептранс Ейск Волгодонск Ростов-на-Дону М4 Дон Ростовская область Москва
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