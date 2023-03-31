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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

На юге европейской части России в воскресенье потеплеет до плюс 15 градусов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 15 градусов прогнозируется на юге европейской части России в воскресенье, непогода, которая привела к многокилометровым пробкам в Ростовской области, продлится еще и в субботу, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра очень холодно и совершенно сложная погода, достаточно опасная, в Ростовской области, в Краснодарском крае. Понижение температуры, заморозки, осадки в виде дождя и снега (...) Но уже через три дня там будет опять теплая погода, выше 15 градусов, в Краснодарском крае, хотя более дождливая", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что за вчерашний день и сегодняшнюю ночь в Ростовской области выпало около 50 мм осадков в виде дождя и снега. Так как температура переходит через нулевую отметку, наблюдается гололедица.

Температура, которая прогнозируется через три дня на юге европейской части России, будет примерно на 4-6 градусов выше нормы.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Краснодарский край Ростовская область
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