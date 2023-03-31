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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Ростовский губернатор сообщил, что устранены последствия большинства аварий в ЖКХ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области в основном завершена ликвидация аварий на объектах энерго, водо и теплоснабжения, вызванных обильным снегопадом, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

Из-за отключений электроэнергии вчера были остановлены Гуково-Гундоровский водовод, 10 водозаборов в Белокалитвинском районе, 18 котельных и объекты водоснабжения в Каменске. Без воды там, а также в ряде других районов области осталось в общей сложности более 115 тысяч жителей", - написал он.

К 19:00 пятницы аварии на объектах водоснабжения удалось ликвидировать. По крупным объектам идет наполнение систем водой.

"Как обещают специалисты, водоснабжение в полном объеме удастся восстановить к исходу суток. По объектам энергетики - в большинстве случаев ситуация нормализована, но восстановительные работы еще продолжаются. Без электроснабжения пока остаются 14,5 тысячи человек", - уточнил губернатор.

Из-за снегопада с 20:00 30 марта было перекрыто движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) - нужно было ее расчистить. Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Движение по М-4 восстановили к вечеру 31 марта. До того момента из образовавшегося затора эвакуировали больше 60 человек, в том числе детей и беременных женщин.

Транспортный коллапс на трассе М-4 "Дон"

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Василий Голубев Гуково ЖКХ Каменск-Шахтинский Ростовская область М4 Дон
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